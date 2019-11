Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz vom 30.11.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Freitag, den 29.11.2019, gegen 16.45 Uhr, befährt ein Fahrzeugführer die Osteröder Straße in Richtung stadteinwärts. In Höhe des dortigen Supermarktes kollidiert er infolge Unachtsamkeit mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Bei dem Zusammenstoß werden sowohl der Fahrer, als auch der Beifahrer leicht verletzt. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld aufgenommen.

i.A. Weidenfeller, PK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell