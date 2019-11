POL-GS: Pressemitteilung PI Goslar vom Freitag, 29.11.2019, 10.00 Uhr bis Samstag, 30.11.2019, 08.00 Uhr

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung PI Goslar vom Freitag, 29.11.2019, 10.00 Uhr bis Samstag, 30.11.2019, 08.00 Uhr

Goslar

Diebstahl und Beschädigung von Weihnachtsdekoration

Am Freitag, den 29.11.19, in der Zeit von 05.00 Uhr bis 08.00 Uhr wurde Weihnachtsdekoration aus einem Vorgarten in der Feldstraße, 38640 Goslar, durch unbekannte Täter entwendet und zum Teil beschädigt.

Falschgeld

Am 29.11.19, gegen 15.50 Uhr, wurden auf dem Weihnachtsmarkt in Goslar zwei offensichtlich gefälschte 20 Euro Noten in Umlauf gebracht. Ein bislang unbekannter junger Mann und seine weibliche Begleitung bezahlten an einem Verkaufsstand mit den Falsifikaten. Als die Verkäuferin darauf aufmerksam wurde, war das Pärchen bereits samt Waren und Wechselgeld entkommen.

Körperverletzung

Am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, kam es auf dem Weihnachtsmarkt in Goslar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei auswärtigen Festbesuchern. Hierbei wurde ein 70-jähriger Mann von seinem 52-jährigen Kontrahenten zu Boden gerissen, wobei dieser sich am Kopf verletzte. Beide Beteiligten standen merklich unter Alkoholeinfluss.

Sachdienliche Hinweise zu den o.g. Meldungen bitte an die Polizei in Goslar, Tel.: 05321/3390.

Polizeiinspektion Goslar

