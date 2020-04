POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnhausbrand - Reifen zerstört - Einbruch in Vereinsheim - Erfolgreiche Geschwindigkeitskontrolle - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Frankenhardt: Unfall beim Einfahren auf die Straße

Am Sonntag um 20 Uhr wollte ein 21-jähriger Lenker eines Ford Fiesta von einem Tankstellengelände nach links auf die Hellmannshofer Straße einfahren. Hierbei übersah er eine in Richtung Hellmannshofen fahrende 36-jährige Daimler-Lenkerin und kollidierte mit deren Fahrzeug. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Wallhausen: Vorfahrt missachtet

Am Sonntag um 20 Uhr befuhr eine 29-jährige Ford Focus-Lenkerin die Blaufelder Straße und bog nach links in den Mühlweg ab. Hierbei übersah die Ford-Fahrerin eine entgegenkommende 39-jährige Ford Galaxy-Lenkerin, welche ihrerseits auf der Blaufelder Straße in Richtung Crailsheim fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Rot am See: Terrassenfenster beschädigt

Zwischen dem 19.04. und dem 26.04.2020 wurde im Fliederweg an einem Wohngebäude ein Terrassenfenster beschädigt. Eventuell wurde versucht, das Fenster aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Es entstand geringer Sachschaden.

Schwäbisch Hall: Fahrer flüchtet und lässt PKW zurück

Am Sonntagabend um kurz nach 19 Uhr der Fahrer eines Audi A6 infolge nicht angepasster Geschwindigkeit an der Einfahrt zum Kreisverkehr der L2218 aus Richtung Ostumfahrung kommend ins Schleudern. Der PKW überfuhr den Kreisverkehr und zerstörte dabei einen Wegweiser. Anschließend driftete das Fahrzeug weiter, kam zunächst zurück auf die Fahrbahn, überfuhr einen Graben und kam nach etwa 45 Meter auf einem Acker zum Stillstand. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle und ließ sein schwer beschädigtes Fahrzeug (etwa 10.000 Euro Schaden) zurück. Zeugen des Unfalls oder Personen, die im Anschluss an den Unfall Beobachtungen machten, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Fichtenberg: Hund scheucht Reh auf, Radfahrer stürzt

Am Sonntagmorgen um kurz nach 9 Uhr rannte auf einem Waldweg, in der Verlängerung der Tälestraße in Richtung Kirchenkirnberg, ein Hund einem Reh hinterher und scheuchte dies auf. Das Reh rannte daraufhin auf den Waldweg und kollidierte mit einem 50-jährigen Fahrradfahrer, welcher dabei stürzte und sich leicht verletzte.

Michelfeld: Erfolgreiche Geschwindigkeitskontrolle

Am Sonntag gegen um kurz vor 16:30 Uhr wurde an der Roten Steige der B14 ein 27-jähriger Ford-Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und mit über 1,4 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Der Fahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Vereinsheim

In ein Vereinsheim in Sulzdorf in der Ladestraße wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen eingebrochen. Hierzu wurde ein Rollladen nach oben geschoben und anschließend ein Fenster aufgehebelt. Aus den Räumlichkeiten wurde ein Flachbild-TV, ein Kaffeevollautomat und ein Kärcher Staubsauger entwendet. Zudem wurden wohl noch Bierflaschen entwendet. Der Wert des Stehlguts wird auf etwa 1800 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge oder auf den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Mainhardt: Traktor biegt ab, Motorradfahrer kommt zu Sturz

Am Sonntag um 09:45 Uhr befuhr ein 56-jähriger Traktorfahrer die Landstraße 1050 von Mainhardt-Stock in Richtung Hütten. Auf der Strecke wollte der Traktorfahrer nach links auf einen Feldweg abbiegen. Vermutlich aufgrund einer notwendigen Ausholbewegung sprang der Blinker des Traktors wieder heraus, so dass ein nachfolgender 35-jähriger Lenker eines Yamaha-Motorrades das Abbiegemanöver nicht erkannte und an dem Traktor vorbeifahren wollte. Während dem Überholvorgang bog der Traktorfahrer nach links ab. Der Yamaha-Fahrer leitete eine Vollbremsung ein, kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei wurde der Kradlenker schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Zu einem Kontakt zwischen Traktor und Motorrad kam es nicht.

Schwäbisch Hall: Reifen zerstört

An einem grünen PKW VW Passat, welcher zwischen Sonntagabend und Montagfrüh in der Ritterbachstraße abgestellt war, wurden vermutlich mit einem Messer alle vier Reifen seitlich aufgeschlitzt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet, zwei Personen verletzt

Am Montag um 05:20 Uhr wollte ein 33-jähriger Lenker eines PKW Audi von der Robert-Bosch-Straße auf die Dr.-Max-Bühler-Straße einfahren. Hierbei übersah er eine 50-jährige Opel-Fahrerin, die ihrerseits auf der Dr.-Max-Bühler-Straße von Rosengarten in Richtung Schwäbisch Hall fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die Fahrer jeweils leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Gaildorf: Wohnhausbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Morgen gegen 04:15 Uhr ein Wohnhaus im Holunderweg in Brand. Die beiden Bewohner des Wohnhauses konnten diese rechtzeitig verlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Derzeit wird das Feuer noch von den Feuerwehren aus Gaildorf und Schwäbisch Hall, die mit mindestens 11 Fahrzeugen und 57 Wehrleuten vor Ort sind, bekämpft. Aufgrund des Rauches werden die Anwohner in den Bereichen Gaildorf, Großaltdorf und Eutendorf gebeten ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten

