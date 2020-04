Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Farbschmierereien - Holzdiebstahl - Diebstahl einer Motorhacke - Unfälle

Ilshofen: Diebstahl einer Motorhacke

Bereits am Wochenende vom 17.04. - 19.04.20 wurde aus einem Grundstück in der Bühlertalstraße eine Motorhacke Husqvarna TF-325 im Wert von etwa 450 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl erbittet der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010

Sulzbach-Laufen: Holzdiebstahl

Aus einem Polter im Eisbachtal, Waldstück Krämersreute, Obere Staig, wurde am 15.04.2020 etwa 15 Festemeter Fichtenlangholz entwendet. Zuvor wurden von dem Dieb die Holzlistennummern abgesägt und anschließend wurden die Stücke geteilt. Zum Abtransport muss ein Holz-LKW mit Kappsäge und Greifarm verwendet worden sein. Der Wert des entwendeten Holzes liegt bei 1155 Euro. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Obersontheim: Farbschmierereien

Mit schwarzer und weißer Farbe wurde die linke Seite und die Frontscheibe eines Baggers der Marke Cat beschädigt, welcher am Ende der Schulstraße auf einer Wiese neben dem dortigen Kindergarten abgestellt war. Die Sachbeschädigung, die einen Schaden in Höhe von mindestens 200 Euro verursachte, ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

Fichtenberg: Von Fahrbahn abgekommen

Am Montag um 8 Uhr befuhr ein 25-jähriger Lenker eines Ford Mondeo die Landstraße 1066 von Fornsbach in Richtung Fichtenberg. Etwa 150 Meter vor der "Schanze" kam das Fahrzeug aus Unachtsamkeit des Fahrers nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4300 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Schwäbisch Hall: Eisenbahnwagon mit Farbe beschmiert

In der Berliner Straße wurde am Eisnebahnwagon an der Schule zwei nicht lesbare Motive in der Länge von jeweils etwa 8 x 1 Meter aufgesprüht. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen.

