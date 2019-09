Polizei Steinfurt

POL-ST: Kontrolle auf der B 54

Ochtrup (ots)

Am Mittwochnachmittag (11.09.) hat die Polizei in einer gemeinsamen Aktion mit dem Zoll auf der B 54 bei Ochtrup Fahrzeuge kontrolliert. Der Schwerpunkt lag auf dem Thema "Drogen im Straßenverkehr". Sieben Fahrzeugführer zeigten bei den Kontrollen drogentypische Auffälligkeiten. Ihnen sind Blutproben entnommen worden. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt. In zwei Fällen fanden die Beamten Marihuana bei den Fahrzeugführern. In einem Fall wurde gegen einen LKW-Fahrer aus Polen Strafanzeige gestellt und der Führerschein sichergestellt.

