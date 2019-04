POL-MS: Dieb versucht Fahrrad zu klauen und verliert dabei Rucksack

Polizei Münster

Am frühen Mittwochmorgen (3.4., 3:55 Uhr) beobachteten zwei Zeugen an der Neubrückenstraße, wie ein Mann sich über ein Fahrrad der Marke "Gazelle" beugte. Als sie ihn fragten, ob alles gut sei bemerkten sie, dass er versuchte das Zahlenschloss des Fahrrades zu knacken. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Vossgasse, Alter Fischmarkt. Die Leeze und seinen Rucksack ließ er zurück.

Der Täter ist schlank, hat dunkle Haare, einen Bart und wirkte insgesamt eher ungepflegt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

