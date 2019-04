Polizei Münster

POL-MS: Mercedes gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag (01.04.) auf Dienstag (02.04.) einen Mercedes an der Straße Borkenfeld. Der schwarze Benz stand am Montag um 19 Uhr noch in der Einfahrt des Hauses. Nachbarn hörten gegen 3 Uhr morgens verdächtige Motorengeräusche.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

