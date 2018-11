POL-ESW: Pressebericht vom 13.11.18

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Um 17:28 Uhr war gestern Nachmittag eine 54-Jährige aus Eschwege zu Fuß in der Grünanlage "An den ANLAGEN" in Eschwege unterwegs. Sie beabsichtigte dann an der Fußgängerampel die Straße in Richtung Schloßplatz zu überqueren. Dabei hatte sie laut Zeugen "rot", wodurch es dann zum Zusammenstoß mit einem anfahrenden Pkw kam, der von einem 60-Jährigen aus Dersum gefahren wurde. Die 54-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in das Uni-Klinikum nach Göttingen gebracht. Sie stand zudem unter Alkoholeinfluss; ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1, 5 Promille. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden von ca. 500 EUR.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Am 11.11.18, zwischen 02:00 Uhr und 03:30 Uhr, wurde einer 23-jährigen aus Eschwege, die sich in einer Diskothek in der Thüringer Straße in Eschwege aufhielt, das Mobiltelefon "Samsung Galaxy Note 3" im Wert von 70 EUR aus der Handtasche gestohlen, wie gestern angezeigt wurde.

Ein schwarzes Damenrad der Marke "Prophete" wurde am gestrigen Montag in der Neißestraße in Eschwege entwendet. Das Fahrrad war zwischen 08:45 Uhr und 13:00 Uhr im Carport neben einem Wohnhaus abgestellt. Schaden: 100 EUR.

Aus einer Scheune in Waldkappel-Gehau im Bereich "Tiefenbach/ Am Wasser" wurde am 11./12.11.18 ein Zimmermannshammer gestohlen. Zuvor wurde das Bügelschloss der Tür zerstört. Schaden: 35 EUR.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Um 06:40 Uhr befuhr heute Morgen ein 51-Jähriger aus der tschechischen Republik mit einem Sattelzug die B 400. Im Bereich "Blinde Mühle" beabsichtigte er nach rechts in Richtung Ulfen abzubiegen. Aufgrund der Länge des Sattelzuges hatte der Fahrer vor dem Abbiegen weit nach links ausgeholt. Ein nachfolgender 56-jähriger aus Essen fuhr mit seinem Pkw rechts an dem Sattelzug vorbei. Als der Sattelzug dann abbog, kam es zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Sachschaden: 300 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung

In der Tiefgarage des Steinweg-Centers in der Heinrichstraße wurde am gestrigen Montagabend eine Bank beschädigt. Unbekannte rissen die Bank aus der Bodenverankerung heraus, wodurch ein Sachschaden von 50 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 11:30 Uhr stellte gestern Vormittag eine 50-jährige aus Witzenhausen fest, dass ihr Pkw VW in hinteren Hecbereich angefahren wurde. Das Auto hatte sie auf dem Parkdeck des Herkules-Marktes in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen geparkt. Als Verursacher konnte ein 78-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen ermittelt werden. Schaden: 2800 EUR.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell