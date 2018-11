POL-ESW: Pressebericht vom 12.11.18

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 03:20 Uhr befuhr vergangen Nacht ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal die L 3424 von Langenhain in Richtung Eschwege. Nach seinen Angaben sprang plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn, worauf er mit dem Auto nach rechts auswich und kurz von der Fahrbahn abkam. Dabei wurde ein Verkehrszeichen und ein Verkehrsschild beschädigt. Schaden: ca. 5000 EUR.

Um 17:50 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Meißner die L 3403 von Oberhone in Richtung Reichensachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Sachschaden am Pkw: ca. 500 EUR.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Nachträglich angezeigt wurde noch ein Trickdiebstahl, der sich bereits vor einer Woche, am 05.11.18, in der Eschweger Innenstadt ereignet hat. In einem Süßwarengeschäft betraten kurz vor 18:00 Uhr zwei Männer das Geschäft. Während einer der Männer sich zunächst beraten ließ, wartete der andere Mann im Eingangsbereich unweit der Kasse. Der erste kaufte auch eine Kleinigkeit, die er mit einem 5-Euro-Schein bezahlen wollte. Nachdem der Betrag eingegeben war, öffnete sich die Kasse und der Mann ließ den Schein so fallen, dass er hinter den Verkaufstresen zu Boden fiel. Die Verkäuferin bückte sich danach, auch der Mann begab sich hinter den Tresen, um den Schein aufheben zu wollen. Diesen Moment muss der zweite Tatverdächtige ausgenutzt haben, um unbemerkt in die geöffnete Kasse zu greifen. Bei der späteren Kassenabrechnung fehlten 120 EUR. Beschreibung: beide Männer waren dunkelhäutig (südostasiatisches Äußeres), schwarzes kurzes Haar, runde Kopfform. Sie sollen ca. 20 - 30 Jahre alt sein. Bedie waren schwarz gekleidet, einer mit Mantel, der andere mit Jacke.

In der Nacht vom 08./09.11.18 versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Mittelgasse in Eschwege aufzuhebeln, was jedoch misslang. Sachschaden: 50 EUR. Auch in der Netergasse in Eschwege wurde in diesem Zeitraum in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Nachdem man in das Haus gelangt war, wurden die Kellerräume durchsucht. Offensichtlich jedoch nichts entwendet.

In der Mangelgasse in Eschwege wurden auf dem Parkplatz "Werdchen" in der Nacht vom 08./09.11.18 alle vier Reifen eines dort geparkten blauen Renault Clio zerstochen, wodurch ein Schaden von 210 EUR entstand. Hinweise nimmt in allen Fällen die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Bedrohung, Nötigung (häusliche Gewalt)

Weil ein 37-jähriger aus Eschwege im Rahmen eines Familienstreits gewalttätig wurde, musste die Polizei am Samstagabend einschreiten. Gegen 20:00 Uhr hatte der 37-jährige in der Wohnung einen Schrank umgeworfen und eine Glastür zerstört, bevor er dann in den Garten ging und dort mittels eines Spalthammers die Gartenmöbel zertrümmerte. Die alarmierte Polizei konnte den Mann im Garten antreffen, der sich dann widerstandslos fixieren ließ. Nach anschließenden Gesprächen begab er sich feilwillig in das ZPP zur Behandlung. Personen wurden nicht verletzt; der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte gestern Morgen, um 06:40 Uhr, ein 24-jähriger aus Helsa, der die L 3238 zwischen Uengsterode und Laudenbach befuhr. Am Pkw, der nicht mehr fahrbereit war, entstand durch den Aufprall des Tieres ein Sachschaden von ca. 3500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl

Ein silbernes Damenfahrrad "City 700" wurde am 10.11.18, zwischen 12:00 Uhr mittags und 18:00 Uhr abends, in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen entwendet. Das mit einem Ringschloss gesicherte Fahrrad war im Hauseingangsbereich abgestellt, von wo es entwendet wurde. Schaden: ca. 220 EUR. Hinweise: 05542/93040.

