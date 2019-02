Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnhauseinbruch in Fallersleben

Wolfsburg (ots)

Zwischen dem 07. Februar, 16:00 Uhr und dem 09. Februar, 11:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Herzogin-Clara-Straße, in Fallersleben. Die Eigentümerin befand sich zur Tatzeit im Urlaub. Die unbekannten Täter brachen ein Fenster auf, durchsuchten alle Räume und entwendeten vermutlich Schmuck. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

