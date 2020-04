Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Dieseldiebstahl

Aalen (ots)

Mainhardt: Lieferwagen vs. Stein

Kurz vor 18:00 Uhr am Montag war ein 51-Jähriger mit einem VW-Lieferwagen in der Hohengarten Straße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache übersah er dabei einen vor einem Haus liegenden, rund einen Meter großen Stein. Der Lieferwagen prallte gegen den Stein, so dass dieser gegen die Hauswand geschleudert wurde. An der Häuserfassade entstand ein noch nicht bezifferbarer Schaden. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden an dem Lieferwagen beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Zwischen 10:00 Uhr und 18:47 Uhr am Montag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Kundenparkplatz in der Ritterstraße geparkten Audi. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Sachschaden an dem Audi beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Rosengarten: Mann bei Unfall schwer verletzt

Kurz vor 22:00 Uhr am Montagabend war ein 80 Jahre alter Mann mit einem VW Goldf auf der L1055 von Westheim in Richtung Westheim unterwegs. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinab. Der Senior wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Auf dem Parkplatz Reußenberg an der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Mannheim parkte ein LKW-Fahrer zwischen Sonntag, 22:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr seinen Brummi, um dort die Nacht zu verbringen. Unbekannte brachen in dieser Zeit gewaltsam das Schloss zu einem der Tanks auf und entwendeten daraus rund 600 Liter Dieselkraftstoff.

Die Verkehrsinspektion Kirchberg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 9426-0

