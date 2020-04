Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tatverdächtige nach Farbschmierereien und Einbruch ermittelt, Rollerteile entwendet & beim Türöffnen Unfall verursacht

Rems-Murr-Kreis

Alfdorf: Tatverdächtige nach Farbschmierereien und Einbruch in Ferienhaus ermittelt

Nachdem es im Raum Alfdorf im Februar zu mehreren Straftaten durch Jugendliche kam, vermeldete der Polizeiposten Welzheim nun einen erfreulichen Ermittlungserfolg. Im Zeitraum vom 20.02. bis zum 24.02. richteten fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren rund 1000 Euro Sachschaden durch mehrere Farbschmierereien an. Die hierfür verantwortlichen Teenager wurden inzwischen ermittelt und haben die Taten bereits gestanden.

Zwei Personen aus einer anderen Gruppierung brachen zudem im Zeitraum vom 12.01. bis zum 26.01. in ein Ferienhaus im Gewann Herbrechts ein. In den folgenden Wochen hielten sich mehrere Mitglieder der beiden Jugendgruppen in dem Ferienhaus auf und beschädigten dieses teilweise, der entstandene Sachschaden beträgt auch hier ca. 1000 Euro.

Remshalden-Grunbach: Rollerteile entwendet

Zwischen Montagabend, 21:30 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr entriegelte ein bislang unbekannter Täter zunächst die Wegfahrsperre eines in der Gartenstraße abgestellten Motorrollers und verbrachte diesen in die Dammstraße. Anschließend montierte er diverse Teile des Rollers im Gesamtwert von rund 500 Euro ab und ließ den Roller in der Dammstraße zurück. Hinweise zum Dieb nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Beim Türöffnen Unfall verursacht

Ein 27 Jahre alter Audi-Fahrer wollte am Dienstag gegen 9:45 Uhr nach dem Einparken am Straßenrand in der Fellbacher Straße die Fahrertüre öffnen, um auszusteigen. Hierbei verlor er den Griff aus dem Halt, weshalb die Türe gegen einen vorbeifahrenden Ford Transit eines 45-Jährigen prallte. Zudem wurde noch ein geparkter Audi A6 durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 10.500 Euro geschätzt.

