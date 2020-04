Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Betrunkener U-Bahn-Fahrer schlägt nach Rettungsassistentin, Fahrzeugbrand & illegal Sperrmüll verbrannt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Remshalden: Gegen Mittelleitplanke geprallt

Eine 26 Jahre alte BMW-Fahrerin kam am Dienstag, gegen 11:30 Uhr beim Befahren der B29 in Richtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Winterbach und Remshalden ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der BMW wurde hierbei so stark beschädigt, dass von einem Totalschaden auszugehen ist, der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis ca. 12:30 Uhr lediglich einspurig befahrbar.

Winnenden: Beim Fahrstreifenwechsel Unfall verursacht

Rund 8500 Euro Sachschaden verursachte ein 31-jähriger Audi-Fahrer am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Waiblinger Straße. Gegen 22:20 Uhr wollte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei den Anhänger des neben ihm fahrenden Mercedes-Fahrers. Bei der Kollision wurde der Audi auf der kompletten rechten Fahrzeugseite beschädigt, weshalb ein vergleichsweise hoher Sachschaden entstand.

Fellbach: Betrunkener U-Bahn-Fahrgast schlägt nach Rettungsassistentin

Da ein offensichtlich deutlich alkoholisierter Mann am Dienstagnachmittag gegen 16:25 Uhr in der U-Bahn mehrfach gestürzt war und sich hierbei Verletzungen am Kopf zugezogen hatte, wurden Polizei und Rettungsdienst zur Endhaltestelle U1 in der Tainerstraße gerufen. Als der 52-Jährige durch die Sanitäter behandelt wurde, schlug er in Richtung einer Rettungsassistentin, verfehlte dieser aber zum Glück. Aufgrund des weiterhin äußerst aggressiven Verhaltens des Mannes wurde er von den Polizeibeamten aus der Bahn gebracht. Hiergegen wehrte er sich heftig, sodass ihm letztlich Handschließen angelegt werden mussten. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Kernen im Remstal: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 33 Jahre alte Frau fuhr am Dienstagabend gegen 19:15 Uhr den Fuß- und Radweg parallel zur Kreisstraße 1857 von Stetten kommend in Richtung Rommelshausen entlang. Aus bisher unbekannter Ursache geriet sie dabei auf den Grünstreifen und anschließend auf die Straße. Dort kam es zur Kollision mit dem Fiat Panda einer 20-Jährigen, welche die Kreisstraße in entgegengesetzter Richtung entlangfuhr und trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung einen Unfall nicht mehr verhindern konnte. Die Radlerin zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu, sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Straße musste bis 20:08 Uhr vollgesperrt werden. Am Pkw entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf insgesamt rund 8000 EUR geschätzt.

Backnang: Fahrzeugtür vs. Pkw

Gegen 15:15 Uhr hielt ein Lkw am Dienstag entgegen der Fahrtrichtung in der Straße In der Plaisir. Der 31-jährige Beifahrer stieg aus und öffnete am Heck des Fahrzeugs eine Türe. Als diese aufging, schwenkte sie auf die Fahrbahn. Ein heranfahrender 69-Jähriger konnte mit seinem Mazda nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der Tür. Dabei entstand Sachschaden von rund 800 Euro am Pkw.

Backnang-Maubach: Fahrzeugbrand

Ein 20 Jahre alter Seat-Fahrer war am Dienstag kurz nach 18:00 Uhr in der Imster Straße unterwegs, als er bemerkte, dass Rauch aus dem Motorraum seines Fahrzeugs aufstieg. Er hielt daraufhin an und öffnete die Motorhaube. Als er offene Flammen bemerkte, verständigte er die Feuerwehr. Diese war mit sechs Fahrzeugen und 39 Kräften vor Ort zum Löscheinsatz. Das Fahrzeug wurde anschließend abgeschleppt. Am Seat entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für den Brand.

Backnang: Illegal Sperrmüll verbrannt

Ein Anrufer meldete in der Nacht auf Mittwoch kurz nach Mitternacht, dass im Bereich des Hundesportplatzes im Gewann Krähenbach Rauch aufsteigen würde. Eine Überprüfung durch die Polizei ergab, dass ein 25-Jähriger auf einem Schrebergartengrundstück Sperrmüll verbrannte. Der Mann musste im Beisein der Beamten sein Feuer löschen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

