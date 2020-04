Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung an Polizeigebäude - Zaunteile beschädigt - Rechnung fehlt - Firma existiert nicht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: 500 Euro Sachschaden

Auf rund 500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 45-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr verursachte. Verkehrsbedingt hatte er mit seinem Pkw VW auf der Linksabbiegespur auf der B 29 auf Höhe Abfahrt Oberalfingen angehalten. Unvermittelt setzte er sein Fahrzeug zurück, wobei dieses mit der Anhängerkupplung den dahinterstehenden Pkw Mercedes Benz eines 36-Jährigen beschädigte.

Aalen: Rechnung fehlt - Firma existiert nicht

Durch einen Flyer in der hiesigen Tagespresse wurde ein 76-Jähriger auf eine Firma aufmerksam, die in einer "Frühlingsaktion - Arbeiten rund ums Haus" anbot. Unter der angegebenen Telefonnummer sprach der 76-Jährige mit dem Chef der Firma, der nach Besichtigung die Säuberung und Versiegelung von Gartensteinen mit 1800 Euro veranschlagte. Tatsächlich erschienen am Montag Mitarbeiter der Firma, die zwischen 10 und 11.30 entsprechende Arbeiten durchführten und den fälligen Betrag in bar mitnahmen. Eine Rechnung wurde dem 76-Jährigen nicht übergeben; diese sollte im Nachhinein übersandt werden. Nachdem dies nicht der Fall war und sich auch niemand mehr bei ihm meldete, fuhr der Mann die Firmenadresse in der Ulmer Straße an. Dort jedoch existiert überhaupt keine Firma mit diesem Namen. Auch unter einer genannten Servicenummer konnte niemand mehr erreicht werden. Beamte des Polizeireviers Aalen haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Ellwangen: Zaunteile beschädigt

Mehrere Teilstücke des Zaunes an der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen wurden von Unbekannten zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen beschädigt. Pro Teilstück belaufen sich die Kosten auf rund 400 Euro, so dass von einem Gesamtschaden von mehreren tausend Euro ausgegangen werden muss. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 46-Jährige am Mittwochvormittag verursachte, als sie gegen 11.25 Uhr mit ihrem Pkw Mitsubishi beim Ausparken in der Oberbettringer Straße den Pkw Hyundai einer 19-Jährigen übersah und diesem im hinteren Bereich streifte.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der Bürgerstraße ereignete. Mit seinem Pkw Skoda beschädigte ein 85-Jähriger zur Unfallzeit beim Ausparken den Pkw Toyota einer 61-Jährigen.

Schwäbisch Gmünd: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1160 zwischen Degenfeld und Weiler erfasste ein 23-Jähriger mit seinem Pkw VW Polo am Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.

Leinzell: Sachbeschädigung an Polizeigebäude

Am Dienstgebäude des Polizeipostens Leinzell in der Mulfinger Straße wurde am gestrigen Dienstag festgestellt, dass die äußere Scheibe der Sicherheitsverglasung an einem Büroraum durch mehrere kleine Löcher beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern an.

