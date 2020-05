Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Beim Abbiegen touchiert

Bocholt (ots)

Die zweite Beteiligte eines Verkehrsunfalls sucht die Polizei nach einem Unfall in Bocholt-Mussum. Dazu war es nach Angaben eines 18-jährigen Autofahrers gegen 19.20 Uhr auf der Beethovenstraße gekommen. Der Bocholter erklärte, dass er nach rechts in den Grünen Weg abgebogen sei und an einer Engstelle einen entgegenkommenden Wagen touchiert habe. Dabei soll es sich um einen weißen Audi gehandelt habe, dessen Fahrerin schulterlanges blondes Haar gehabt habe und die etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sei. Die Polizei bittet die Unbekannte, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell