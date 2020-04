Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brennende Biomülltonnen im Hinterhof

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, gegen 12:00 Uhr, wurde die Polizei über den Brand zweier Biomülltonnen im Hinterhof des Mehrfamilienhauses, Maria-Theresienstraße 18-20, informiert. Eine derzeit noch unbekannte Nachbarin klingelte gegen 10:45 Uhr an mehreren Wohnungen und machte die Bewohner auf das Feuer aufmerksam. Bereits eine Viertelstunde vorher habe sie leichten Rauch wahrgenommen, dachte zu diesem Zeitpunkt aber noch, dass gegrillt werde. Der Brand konnte von Anwohnern gelöscht werden. Die beiden Mülltonnen waren bis auf den Boden heruntergebrannt, ein benachbarter Plastik-Container wurde ebenso beschädigt wie der Putz der angrenzenden Garage. Der Sachschaden wird bei den Mülltonnen auf 500 und bei der Garage auf 1500 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit ungeklärt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand Beobachtungen gemacht haben, insbesondere die noch unbekannte Nachbarin, oder Personen, die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

