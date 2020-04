Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Falsche Bauarbeiter erbeuten Geld und Schmuck

Zweibrücken (ots)

Opfer eines Trickdiebstahls wurde am 29.04.2020 gegen 12:00 Uhr eine über 80 Jahre alte, im Stadtzentrum wohnende Frau, bei der ein angeblicher Mitarbeiter einer Baufirma klingelte und angab, bei Arbeiten an einer Straßenbaustelle ein Wasserrohr beschädigt zu haben. Jetzt müsse er die Sauberkeit des Wassers an allen Entnahmestellen in der Wohnung prüfen. Unbemerkt ließ der Täter eine zweite Person in die Wohnung, die während der Überprüfung des Wasserhahns im Bad aus anderen Zimmern Bargeld und Schmuck stahl. Die Geschädigte glaubte, durch das Strukturglas in der Badezimmertür eine zweite fremde Person im Flur erkannt zu haben, was vom Täter vehement bestritten wurde. Kurze Zeit später verließ er die Wohnung. Die verunsicherte Geschädigte schaute ihm nach und erkannte eine zweite Person, die sich mit ihm zu Fuß entfernte. Beide stiegen in einen roten Lieferwagen ein und fuhren davon.

Die Geschädigte bemerkte kurz darauf, dass aus ihrem Geldbeutel ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag und aus ihrer Schmuckschatulle mehrere Schmuckstücke fehlten. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Die Täter beschreibt sie wie folgt:

Täter 1: Mann, der an der Haustür klingelte

- 25 - 30 Jahre alt - ca. 180 cm groß - ovales Gesicht - blonde Haare - dünne Gestalt - trug grüne Arbeitskleidung, Basecap und Mundschutz

Täter 2:

- wurde nur schemenhaft erkannt - unklar, ob Mann oder Frau - war ebenfalls grün gekleidet

Die Personen stiegen in einen roten Lieferwagen (geschlossener Kasten, keine weitere Beschreibung möglich) ein.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls und fragt die Bevölkerung, wem die beiden grün gekleideten Personen (zumindest eine mit Mundschutz) zu Fuß oder mit ihrem roten Kastenwagen am 29.04.2020 gegen 12:00 Uhr im Bereich der Hauptschule Mitte aufgefallen sind. Sind Angaben zum Fahrzeugtyp und/oder dem Kennzeichen möglich? | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell