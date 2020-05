Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Unfall

Ein Leichtverletzter

Borken-Weseke (ots)

Leichte Verletzungen hat am Mittwoch ein 20-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in Borken-Weseke erlitten. Der Südlohner befuhr gegen 21.05 Uhr den Schlückersring in Richtung Klünstraße und übersah eine von rechts kommende 30-jährige Wesekerin mit ihrem Pkw. Die Fahrerin war auf der Hauptstraße in Richtung Südlohner Straße unterwegs gewesen. Es kam zur Kollision. Der Wagen des Südlohners überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell