POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin

Dörverden/Hülsen. Eine Seniorin ist am Mittwochvormittag Opfer zweier Trickdiebe geworden. Gegen 10:30 Uhr erschien zunächst ein Täter im Offendeicher Weg und klingelte an der Haustür der Frau. Er stellte sich als Wasserwerker vor und bat vehement um Zutritt in die Wohnung, da es angeblich einen Wasserrohrbruch gegeben habe. Während dieser Täter die überrumpelte Frau ablenkte, durchsuchte offenbar ein zweiter Täter die Wohnung unbemerkt nach Wertgegenständen. Erst nachdem das Duo bereits verschwunden war, bemerkte die Seniorin den Verlust ihres Schmucks, woraufhin sie Anzeige erstattete. Die Polizei Verden sucht nun nach den zwei Trickdieben, von denen vage Beschreibungen vorliegen. Bei einem Täter soll es sich um einen 35 bis 40 Jahre alten und korpulenten Mann handeln, der ein blaues Shirt und eine Arbeitshose trug. Der zweite Täter soll ein graues Oberteil getragen haben, dazu ebenfalls eine Arbeitshose und Schirmmütze. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die im Offendeicher Weg und Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden. Die Polizei Verden möchte zudem darum bitten, grundsätzlich keine Fremden ins Haus zu lassen. Lassen Sie nur jene Handwerker ins Haus, die sie selbst bestellt haben oder die durch die Hausverwaltung angekündigt wurden. Im Zweifel holen Sie Nachbarn hinzu. Wichtig: Achten Sie auf Ihre älteren Nachbarn und Angehörigen, sensibilisieren Sie sie für derartige üblen Maschen.

Metall gestohlen

Thedinghausen. Am Mittwoch haben unbekannte Täter von einem Grundstück an der Syker Straße am helllichten Tage Metall entwendet. Zwischen 8 und 15 Uhr stahlen sie Kupferkabelrollen sowie Aluminiumbleche. Unerkannt flüchteten die Täter anschließend vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizeistation Thedinghausen unter Telefon 04204/402 entgegen.

Sachbeschädigung am "alten Hirtenhaus"

Verden. Auf dem Gelände des sogenannten "alten Hirtenhauses" am Klusdamm haben zwischen Samstagabend und Montagfrüh Vandalen ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten betraten das Grundstück an der Aller, beschädigten hier Dachpfannen und Dachrinnen und hinterließen große Mengen an Müll und Unordnung. Hinweise zu den Verursachern liegen der Polizei Verden derzeit nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei den Beamten zu melden.

Schachtabdeckung entfernt

Dörverden. In der Nacht zu Montag haben unbekannte Täter in der Kirchstraße eine Schachtabdeckung entfernt. Dadurch entstand ein ca. 50 x 30 cm großes Loch auf dem Gehweg. Glücklicherweise wurde die unsinnige Tat bemerkt, bevor es zu gefährlichen Situationen oder sogar zu Verletzungen von Personen gekommen ist. Die Polizeistation Dörverden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04234/1325 zu melden.

Auto erfasst Kind - Richtiges Verhalten von Radfahrern an "Zebrastreifen"

Verden. Glimpflich verlief am Mittwoch gegen 13 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Reeperbahn. Ein zwölfjähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad zunächst den Carl-Hatzky-Weg in Richtung Allerpark. Beim Überqueren der Reeperbahn stieg er am dortigen Fußgängerüberweg, der auch "Zebrastreifen" genannt wird, nicht ab, obwohl ein Auto herannahte. Die 35-jährige Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Kind kam. Verletzt wurde der Junge glücklicherweise nicht, der Sachschaden war gering. Diesen Unfall nimmt die Polizei Verden zum Anlass, auf die Verkehrsregel an Zebrastreifen hinzuweisen: Der Zebrastreifen gewährt lediglich Fußgängern das Recht, trotz Fahrzeugverkehr die Straße zu überqueren. Herannahende Fahrzeugführer haben dann anzuhalten. Das Recht der Fußgänger gilt jedoch nicht für Radfahrer. Damit Zweiradfahrer von diesem Recht ebenfalls Gebrauch machen dürfen, müssen sie zwingend absteigen.

Kollision im Kreuzungsbereich

Ottersberg. Zwei Fahrzeuge waren nach einer Kollision auf der Kreuzung Grasdorfer Schuldamm/Grasdorfer Straße am Mittwoch gegen 18 Uhr nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine 75-jährige Audi-Fahrerin befuhr den Grasdorfer Schuldamm und übersah beim Einfahren in den Kreuzungsbereich zur Grasdorfer Straße einen 52-jährigen Fahrer eines Transporters, der hier bevorrechtigt in Richtung Etelsen unterwegs war. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Audi. Die zwei Unfallbeteiligten blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 8000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Erneut falsche Wasserwerker

Ritterhude. Nachdem bereits am Dienstag falsche Wasserwerker ihr Unwesen in Worpswede getrieben hatten (wir berichteten am 10.06.2020), registrierte die Polizei Osterholz am Mittwoch einen nahezu identischen Fall in Ritterhude. Dort klingelten zwischen Mittwochmittag und Mittwochnachmittag zwei Männer an der Haustür einer Seniorin, die am Heerweger Moor wohnt. Die Unbekannten gaben sich als Wasserinstallateure aus und baten um Überprüfung der Wasserleitung. Während ein Täter die Frau im Badezimmer ablenkte, suchte ein Mittäter in den übrigen Räumen unbemerkt nach möglicher Beute. Erst als beide Männer die Wohnung verlassen hatten, schöpfte die Frau Verdacht und stellte fest, dass Schränke und Schubladen durchwühlt waren. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bislang unklar. Der Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Osterholz (04791/3070) sucht nun nach möglichen Zeugen, denen die zwei Männern im Laufe des Mittwochs am Heerweger Moor und Umgebung aufgefallen sind. Auch Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge können im Rahmen der Ermittlungen sehr wichtig sein. Ein Zusammenhang zur fast identischen Tatausführung am Vortage schließt die Polizei Osterholz nicht aus. Um weitere Taten möglichst zu verhindern, wiederholen die Beamten ihre dringende Bitte: Warnen Sie ältere Mitmenschen, Nachbarn und Angehörige, weisen Sie sie daraufhin, sich an der Tür nicht überrumpeln zu lassen, sondern einfach die Tür zu schließen, auch wenn die Täter noch so vehement auftreten. Im Zweifel rufen sie die Polizei unter 110 zur Hilfe.

Hochwertiges Pedelec entwendet

Osterholz-Scharmbeck. Vom Gelände des Lernhauses am Campus an der Langen Straße haben unbekannte Täter am Mittwoch ein hochwertiges Pedelec entwendet. Zwischen 10:30 und 12 Uhr stahlen sie das gelbblaue Trekkingrad der Marke Haibike. Hinweise zu verdächtige Personen und zum Verbleib des Rades nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Gullydeckel in Autoscheibe geworfen

Schwanewede. Auf dem Sporthallenparkplatz der Waldschule an der Hospitalstraße haben sich unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam Zugang zu einem hier geparkten Opel verschafft. Sie warfen einen Gullydeckel in eine Seitenscheibe und durchwühlten anschließend das Auto. Letztlich entwendeten sie lediglich eine aufgefundene Jacke. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizeistation Schwanewede unter Telefon 04209/914690 entgegen.

