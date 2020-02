Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Querstehender Lkw 26.02.2020

Stockach (ots)

Ein 34-jähriger Sattelzugfahrer war am Mittwoch gegen 16.00 Uhr auf der B 31 von Ludwigshafen in Richtung Stockach unterwegs, als er aufgrund schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet und schließlich im Bankett auf Höhe eines abschüssigen Straßengrabens zum Stehen kam. Ein Weiterfahren aus eigener Kraft war nicht mehr möglich, zudem bestand die Gefahr, dass der Auflieger in den Straßengraben kippen könnte. Der Sattelzug musste durch einen Abschleppdienst aus dem Gefahrenbereich gezogen werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die Bundesstraße vollgesperrt.

