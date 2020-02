Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Bundesstraße 27) 7000 Euro Schaden nach Auffahrunfall am Kreisverkehr B 27 und Oberndorfer Straße

Rottweil, Bundesstraße 27 (ots)

Infolge eines zu geringen Abstandes zum vorausfahrenden Auto ist es am Mittwochabend, kurz vor 17 Uhr, am Kreisverkehr der Bundesstraße 27 und der Oberndorfer Straße zu einem Auffahrunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro gekommen. Eine 25-jährige Fahrerin eines Opel Corsas war hinter einem VW Polo einer 24 Jahre jungen Autofahrerin - von der Anschlussstelle B 27 und B 462 kommend - in Richtung Villingendorf unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr im Bereich der Oberndorfer Straße fuhr die junge Frau dann infolge eines zu geringen Sicherheitsabstandes auf den vor ihr abbremsenden Opel auf. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

