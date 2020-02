Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen) Arbeitsmaschinen beschädigt - Zeugenaufruf 20.02.2020 - 26.02.2020

Rielasingen-Worblingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu mehreren Sachbeschädigungen, die im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstag und gestrigem Mittwoch in der Erddeponie, die parallel zur K 6158 liegt, begangen wurden. Ein unbekannter Täter hatte an einer Planierraupe und einem Radlader die Scheiben eingeschlagen, sowie die Innenräume erheblich beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Personen, die in diesem Bereich in dem genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell