Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand dreier Mülltonnen

Am Montag wurde der Polizei mitgeteilt, dass es am Sonntag, 17. November 2019, gegen 11.30 Uhr zu einem Brand dreier Mülltonnen in der Altenoyther Straße gekommen ist. Die Feuerwehr war vor Ort und führte Löscharbeiten durch. Durch den Brand wurde die Fassade und das Gesims eines Wohnhauses beschädigt. Die Mülltonnen gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Saterland - Pkw-Brand

Am Montag, 18. November 2019, gegen 19.14 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw auf einer Hofeinfahrt in der Straße Zum Moor in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, allerdings brannte das Auto vollständig aus.

