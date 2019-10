POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 15.10.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Farbe an Moschee gesprüht - Zeugen gesucht - Offenbach

(aa) Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag in der Bleichstraße zwei Hauswände der Moschee mit schwarzer Farbe besprüht. Vom Gehweg der Bleichstraße aus ist das Wort "Tülps" an der Fassade zu lesen. Die Tatzeit liegt zwischen 23 und 2 Uhr. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Raubüberfall auf Backshop misslang dank unbekanntem Helfer - Rödermark/Ober-Roden

(as) Dank einem bislang unbekannten Mann schlug ein Überfall auf einen Backshop in Ober-Roden fehl. Am Montagmorgen, gegen 6 Uhr, betrat eine circa 50 Jahre alte Frau den Backshop in der Frankfurter Straße. Sie hielt einen dicken Ast in der Hand. Die Frau forderte dann die Kassiererin auf, ihr Geld auszuhändigen. Als diese der Forderung nicht nachkam, schlug die Täterin einmal mit dem mitgebrachten Ast auf die Angestellte ein. Zu diesem Zeitpunkt kam glücklicherweise ein 40 bis 50 Jahre alter und 1,70 bis 1,80 Meter großer Mann mit graumelierten Haaren in orangener Bauarbeiterbekleidung in den Shop, überwältigte die Räuberin von hinten und brachte sie vor die Tür. Draußen gelang der Frau dann die Flucht in Richtung Ober-Roden. Sie soll etwa 1,60 Meter groß sein, schwarzes krauses schulterlanges Haar getragen haben und vermutlich schwarzafrikanischer Abstammung gewesen sein. Bekleidet war die möglicherweise Obdachlose mit einer Strickjacke, einer verschmutzten Pyjamahose und weißen Hausschuhen. Durch die Schläge erlitt die Kassiererin einen Hüftprellung. Die Polizei bittet den unbekannten Mann und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter 06074 837-0 bei der Polizeistation in Dietzenbach zu melden.

3. Wem gehören diese Fahrräder? - Eigentümer bitte melden! - Rödermark/Ober-Roden und Kreis Offenbach

(aa) Wem gehören diese Fahrräder? Das fragen die Beamten der Ermittlungsgruppe in Dietzenbach und bitten mit der Veröffentlichung eines Bildes die Eigentümer sich zu melden. Die Räder der Marken Cube (zwei), EXTE, Triumph sowie das E-Bike Prophet stellten die Ermittler Ende letzter Woche bei der Durchsuchung einer Garage in Ober-Roden sicher. Bislang konnten die Velos, die vermutlich aus Diebstählen stammen, nicht zugeordnet werden. Die Eigentümer werden nun gebeten, bei der Polizeistation in Dietzenbach (06074 837- 0) anzurufen.

Hinweis: Ein Bild ist dieser Meldung beigefügt.

Main-Kinzig-Kreis

1. Wer sah Anfang oder Ende des Überfalls? - Hanau

(aa) Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die am Sonntagabend "Am Steinheimer Tor" in Höhe Westbahnhof und in der Forellenstraße Beobachtungen zu folgendem geschehen gemacht haben: Kurz vor 20.30 Uhr stand nach bisherigen Erkenntnissen ein 21-Jähriger an der Bushaltestelle am Westbahnhof. Plötzlich hielt ein helles Auto, vermutlich ein Fiat, an. Von den vier Insassen stieg mindestens ein junger Mann aus und zerrte den 21-Jährigen in den Wagen. Das Auto fuhr davon und hielt wenig später in der Forellenstraße, wo das Opfer mit einer Tüte über dem Kopf aus dem Auto gelassen wurde. Die Täter hatten dem 21-Jährigen den Geldbeutel, zwei Handys und eine Powerbank abgenommen und ihn hierbei geschlagen; er erlitt leichte Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei ermitteln nun wegen Verdachts des Raubes. Die Beteiligten sind offenbar zum Teil - vom Sehen her - miteinander bekannt. Hintergrund der Tat könnte das Einfordern von angeblichen Schulden sein. Die Autoinsassen sind zwischen 18 und 25 Jahre alt; einer ist dunkelhäutig und der Fahrer hat ein asiatisches Aussehen. An der Bushaltestelle Westbahnhof sollen laut dem 21-jährigen Opfer zwei Personen gewartet haben. Diese und weitere Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Tourist aus Georgien will nach Unfall einfach wegfahren - Hanau

(neu) Ein Tourist aus Georgien hat sich am Montagabend in der Nähe des Hauptbahnhofs Ärger mit der Polizei und der Justiz eingehandelt. Dem 31 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, gegen 19.15 Uhr, beim Einparken ein anderes Fahrzeug beschädigt zu haben. Mehrere Taxifahrer, die den Vorfall beobachtet hatten, gaben an, dass der Verursacher anschließend in eine Seitenstraße gefahren sei, wo er von der Polizei wenig später angetroffen wurde. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann zudem leicht alkoholisiert war. Wegen des Vorwurfs der Unfallflucht in fahruntüchtigem Zustand wurde von dem Georgier auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hanau eine Sicherheitsleistung von 500 Euro einbehalten.

3. Bus kracht in Straßenlaterne - Zeugensuche - Hanau (as) 11.500 Euro Sachschaden und mehrere verletzte Fahrgäste, dass ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Montagabend. Der Linienbus befuhr gegen 20.15 Uhr die Nordstraße in Richtung Sandeldamm, als der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Bus verlor und nach links von der Straße abkam. Hierbei streifte er einen am Fahrbahnrand geparkten silbernen Opel Astra und überfuhr eine Straßenlaterne. Durch den Zusammenprall wurde der Linienbus im vorderen Bereich beschädigt. Der Busfahrer und drei Fahrgäste wurden bei dem Unfall leicht und ein Fahrgast schwer verletzt. Alle Verletzten wurden in einer nahegelegenen Klinik gebracht und dort medizinisch versorgt. Noch nicht bekannte Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-611.

4. Fahrer und Beifahrer tauschten wohl die Plätze - Ronneburg/Hammersbach

(neu) Nach einem Verkehrsunfall mit mehreren Schwer- und einem Leichtverletzten am Montagabend auf der Landstraße 3009 zwischen Ronneburg und Hammersbach geht die Polizei mittlerweile davon aus, dass in dem Verursacherfahrzeug Fahrer und Beifahrer die Plätzte tauschten, um vermutlich eine Straftat zu vertuschen. Gegen 19 Uhr waren auf der kurvenreichen Strecke ein schwarzer Seat Leon mit einem ebenfalls schwarzen VW Golf zusammengestoßen. In dem Seat erlitt ein 31 Jahre alter Mann aus Hainburg vermutlich einen Lungenriss und mehrere Knochenbrüche. In dem Golf bestand bei dem 59 Jahre alten Fahrer aus Nidderau der Verdacht auf Schleudertrauma und einen Armbruch, während sich seine ebenfalls 59 Jahre alte Beifahrerin vermutlich eine Milzruptur zuzog. Einzig ein 21 Jahre alter Mann aus Langenselbold, der ebenfalls in dem Seat saß, wurde leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen zum Teil in kritischem Zustand in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei geht bei ihrer Unfalluntersuchung davon aus, dass der Fahrer des Seat zu schnell unterwegs war und daher aus der Kurve getragen wurde, wo er frontal auf den entgegenkommenden Golf prallte. Vermutlich noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte sollen Fahrer und Beifahrer nach ersten Erkenntnissen die Plätze getauscht haben. Grund hierfür könnte sein, dass der Hainburger vermutlich keinen Führerschein besitzt, somit hätte er sich nicht hinters Steuer setzen dürfen. Die Staatsanwaltschaft Hanau wurde ebenfalls bereits eingeschaltet und ordnete bei beiden Seat-Insassen jeweils Blutentnahmen an, die auf Drogen und Alkohol untersucht werden. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Offenbach, 15.10.2019, Pressestelle, Rudi Neu

