Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 14.10.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Nach Unfall mit Motorrad kommt es zu Behinderungen in der Innenstadt - Offenbach

(aa) Derzeit müssen Verkehrsteilnehmer im Bereich Schloßstraße/Berliner Straße/Kaiserstraße und Marktplatz mit Behinderungen rechnen. Grund für die Absperr- und Umleitungsmaßnahmen der Polizei ist ein Verkehrsunfall gegen 17.20 Uhr in der Schloßstraße; es wurde ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad gemeldet, wobei der Kradfahrer auf dem Boden liege. Der 38-Jahre alte Motorrad-Lenker kommt nun in ein Krankenhaus, wobei nach ersten Erkenntnissen keine Lebensgefahr bei dem Offenbacher besteht. Die Unfallaufnahme dauert an. Weitere Informationen liegen im Moment nicht vor.

Offenbach, 14.10.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

