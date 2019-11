Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Sachbeschädigung an Gartenzaun

Am Sonntag, 17.November 2019, gegen 17.30 Uhr wurde aus einer Gruppe Jugendlicher heraus der Gartenzaun eines Anwohners an der Kolpingstraße, Ecke I. Hüllenweg eingetreten. Die Gruppe bestand aus ca. 7 bis 8 Personen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren. Die Jugendlichen waren fußläufig im I. Hüllenweg unterwegs. Nachdem sie dort mehrere Mülltonnen umgeworfen und den Zaun eingetreten hatten, flüchteten sie in Richtung Barßel/Neuland. Am Gartenzaun entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.:044999430) entgegen.

