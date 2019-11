Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Tageswohnungseinbruch

Am Sonntag, 17. November 2019, zwischen 15.30 Uhr und 19.50 Uhr, kam es in der Inselstraße zu einem Tageswohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter gelangte durch das Aufhebeln eines Fensters in das Innere eines Einfamilienhauses. Dort durchsuchte der Täter Schränke und Kommoden nach Diebesgut. Bislang konnte nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl einer Niedersachsenfahne

In der Zeit zwischen Sonntag, 17. November 2019, 16.30 Uhr und Montag, 189. November 2019, 7.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter beim Finanzamt in der Straße Zur Basilika eine Niedersachsenfahne, die an einem Mast geflaggt war. Der Schaden beträgt ca. 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Essen - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen Samstag, 16. November 2019, 16.00 Uhr und Sonntag, 17. November 2019, 13.00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die Scheiben eines Volvo XC60, welcher in der Felder Straße geparkt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) entgegen.

