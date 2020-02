POL-KN: Hohenfels/KN Ins Schleudern geraten 26.02.2020

Polizeipräsidium Konstanz

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von mehreren tausend Euro ereignete sich am Mittwoch gegen 13.00 Uhr in der Hauptstraße. Ein 51-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz verlor in einer Kurve vermutlich aufgrund den Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Eine entgegenkommende 57-jährige VW-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug noch zum Stillstand abbremsen, bevor der Mercedes gegen den VW prallte. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

