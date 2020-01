Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Bienenbüttel - Fußgänger von Lkw erfasst und tödlich verletzt ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Uelzen

Bienenbüttel - Fußgänger von Lkw erfasst und tödlich verletzt

Am 23.01.20, gegen 23.15 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle mitgeteilt, dass sich auf der B4 zwischen Grünhagen und Bienenbüttel ein schwerer Unfall ereignet habe. Ersten Ermittlungen zu Folge, befuhr ein 58-Jähriger aus Magdeburg mit einem Sattelzug auf der B4 in Richtung Lüneburg, als direkt vor dem Fahrzeug ein Fußgänger auftauchte. Der Fußgänger wurde von dem Sattelzug frontal erfasst und bei dem Aufprall tödlich verletzt. Bei dem Fußgänger handelt es sich um einen 54 Jahre alten Mann aus Uelzen. Kurz vor der ersten Unfallmeldung ging mindestens ein Anruf ein, dass sich ein Fußgänger auf der Fahrbahn der Bundesstraße aufhalten sollte. Warum sich der 54-Jährige auf der Bundesstraße aufhielt, ist noch nicht geklärt - es kann zum jetzigen Zeitpunkt auch keine Beeinflussung von Alkohol oder Drogen bzw. ein Suizid ausgeschlossen werden. Zeugen, die den Mann auf bzw. an der Fahrbahn gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, in Verbindung zu setzen.

