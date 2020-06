POL-VER: ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Radfahrer verletzt ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Einfamilienhaus

Achim. Am Montagmorgen sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Fritz-Harries-Straße eingebrochen. Sie hebelten zwischen 8 und 9:30 Uhr eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung, die sie anschließend nach Wertgegenständen durchsuchten. Letztlich fanden sie Bargeld und flüchteten unerkannt. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Radfahrer verletzt

Lilienthal. Ein 35-jähriger Radfahrer wurde am Montag gegen 7:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Seeberger Landstraße (L154) verletzt. Ein 44-jähriger VW-Fahrer wollte von der Bergstraße nach rechts auf die Seeberger Landstraße abbiegen. Dabei übersah er den von rechts herannahenden Zweiradfahrer, der eine Kollision durch eine starke Bremsung zwar verhindern konnte, dabei jedoch stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt in eine Klinik gefahren. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

