Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (96/2020) Einbruch in Geschäftshaus in Uschlag - Polizei nimmt drei Tatverdächtige auf Rastplatz an der A 7 fest, U-Haftbefehle erlassen

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Uschlag, Kasseler Straße Montag, 2. März 2020

GEMEINDE STAUFENBERG (jk) - Weil sie in der Nacht zu Montag (02.03.20) in Uschlag (Landkreis Göttingen) in ein Geschäftshaus an der Kasseler Straße eingebrochen sein sollen, hat der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Göttingen am Dienstag (03.03.20) auf Antrag der Staatsanwaltschaft U-Haftbehle gegen drei 26 (2) und 27 Jahre alte Männer aus Moldawien wegen Fluchtgefahr erlassen. Eine Funkstreife der Autobahnpolizei hatte die drei Tatverdächtigen noch in der Tatnacht gegen 03.20 Uhr im Rahmen der eingeleiteten Fahndung auf der A 7 aufgespürt, auf dem Rastplatz "Hedemünden" gestoppt und festgenommen. Sie waren in einem Opel mit polnischen Kennzeichen in Fahrtrichtung Hannover unterwegs. In dem Fahrzeug stießen die Ermittler u. a. auf eine größere Summe Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Männer in der besagten Nacht gewaltsam in eine in dem Gebäude ansässige Apotheke sowie eine Arztpraxis ein, durchsuchten sämtliche Räume und stahlen schließlich die vorhandenen Wertschränke. Die Behältnisse wurden von ihnen abtransportiert, noch in Tatortnähe aufgebrochen und dann ohne Geld zurückgelassen. Insgesamt erbeuteten die Täter so mehrere tausend Euro.

Die ermittelnde Polizei in Göttingen geht davon aus, dass die festgenommenen Täter Teil einer arbeitsteilig vorgehenden Bande sind, auf deren Konto weitere gleichgeartete Einbrüche gehen könnten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell