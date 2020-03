Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (94/2020) Falscher Enkel betrügt Seniorin um mehrere tausend Euro im Raum Duderstadt

Göttingen (ots)

Landkreis Göttingen, Seulingen Donnerstag, 27. Februar 2020

SEULINGEN (jk) - Ein falscher Enkel hat eine Seniorin in Seulingen (Landkreis Göttingen) am vergangenen Donnerstag (27.02.20) um mehrere tausend Euro betrogen. Der Sachverhalt wurde bei der Polizei in Duderstadt am Montagnachmittag (02.03.20) angezeigt. Nach ersten Ermittlungen gab der angebliche Verwandte in einem Telefonat vor, in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen zu sein. Für die Schadensregulierung ohne Polizeibeteiligung benötige er jetzt dringend Bargeld. Dem Gespräch mit dem "falschen Enkel" folgten wenig später die Anrufe einer angeblichen Bankangestellten und einer anderen Frau, die sich ebenfalls als Verwandte ausgab. Die so getäuschte Seniorin übergab schließlich am frühen Abend gegen 19.15 Uhr im Bereich Hauptstraße/Zwischen den Zäunen einen mit Geld gefüllten Umschlag an einen unbekannten ca. 25 Jahre alten Abholer. Der Betrüger wird als ca. 170 bis 180 cm groß, mit kurzen, dunkelbraunen Haaren beschrieben. Er soll von schlanker bis schmächtiger Figur gewesen sein und Jeans getragen haben. Weiteres ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.

Tipps Ihrer Polizei gegen den Enkeltrick (Quelle: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/)

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

