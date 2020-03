Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (91/2020) Einbruch in Gaststätte in der Nacht zu Freitag in der Jüdenstraße - Unbekannte brechen Spielautomaten auf, Schadenshöhe unbekannt, weitere Tat in der Speckstraße

Göttingen (ots)

Göttingen, Jüdenstraße Nacht zu Freitag, 28. Februar 2020

GÖTTINGEN (jk) - Durch ein aufgehebeltes Fenster sind Einbrecher in der Nacht zu Freitag (28.02.20) in eine Gaststätte in der Jüdenstraße eingestiegen. Im Innern brachen die Eindringlinge drei Spielautomaten auf und stahlen das vorhandene Münzgeld. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Tat steht nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen vermutlich in Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in eine ca. 200 Meter entfernte Gaststätte in der benachbarten Speckstraße. Hier verschafften sich die Täter durch die aufgebrochene Eingangstür Zutritt zum Lokal, brachen einen Dartautomaten auf und stahlen u. a. eine im Thekenbereich abgelegte Kellnerbörse. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich vermutlich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

