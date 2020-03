Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (89/2020) "Fit on Tour" und "Ablenkung" sind die Themen beim März-Truckerstammtisch der Autobahnpolizei Göttingen

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (mb) - Als Berufskraftfahrer sitzt man meist stundenlang am Steuer und legt mit seinem Brummi lange Fahrtstrecken zurück. Die unliebsamen "Beifahrer" Zeit- und Termindruck begleiten die Touren fast täglich. Dadurch fällt es oft schwer, an die eigene Gesundheit zu denken.

Wie können sich Brummi-Fahrer dennoch fit halten? Darum geht es beim Truckerstammtisch der Autobahnpolizei Göttingen am kommenden Mittwoch (04.03.2020). Unter dem Motto "Fit on Tour" berät die Expertin Christine Kroß vom Logistik und MobilitätsCluster Göttingen/Südniedersachsen.

Weiterhin wird sich der März-Truckerstammtisch - aufgrund des Unfallgeschehens auf der Autobahn 7 in jüngster Zeit - mit einem sehr wichtigen Thema beschäftigen: "Unfälle durch Ablenkung".

Die Veranstaltung für Brummifahrer, Unternehmer und andere Interessierte findet wie gewohnt um 18.00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West an der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel statt.

Medien sind selbstverständlich wieder ganz herzlich eingeladen!

