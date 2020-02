Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (88/2020) Motiv nicht bekannt - Unbekannter Mann springt in Weende vor Radfahrerin, Frau bei Sturz leicht verletzt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen-Weende, Helleweg Dienstag, 25. Februar 2020, gegen 11.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf dem Helleweg im Göttinger Stadtteil Weende-Nord hat sich am Dienstagvormittag (25.02.20) gegen 11.50 Uhr eine 57 Jahre alte Frau bei einem Sturz mit dem Fahrrad leicht verletzt. Der Auslöser des Unfalls gibt der Polizei Göttingen derzeit Rätsel auf. Deshalb werden unbedingt Zeugen gesucht.

Nach Schilderung der Bovenderin war sie mit dem Rad in Richtung Göttingen unterwegs, als in Höhe des Karl-Schwarzschild-Weges plötzlich eine männliche Person mit ausgestreckten Armen direkt vor ihr Rad sprang. Um nicht mit dem Mann zu kollidieren, wich die 57-Jährige nach rechts aus. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unbekannte beobachtete die gestürzte Frau kurz und entfernte sich dann zu Fuß in Richtung Göttingen. Ein anderer Radfahrer und ein Postausträger wurden auf das Geschehen aufmerksam und sprachen die Verletzte an.

Das Motiv für das ungewöhnliche Verhalten des unbekannten Mannes ist zurzeit vollkommen unklar.

Er wird wie folgt beschreiben: ca. 40- 45 Jahre alt, ca. 175 -180 cm groß, blonder Haarkranz, bekleidet mit beiger Winterjacke, hielt eine helle Baumwolltasche in der Hand.

Die Polizei Göttingen bittet den unbekannten Radfahrer und auch den Postausträger, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden. Bei beiden könnte es sich um wichtige Zeugen handeln.

