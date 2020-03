Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (90/2020) Einbruch in Göttinger Verein für Sozialberatung und betreutes Wohnen - "Neue Chance e.V." setzt 500 Euro Belohnung aus

Göttingen (ots)

Göttingen, Gotteslager Zwischen dem 31.01. und 03.02.20

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte sind am letzten Wochenende im Januar (31.01 bis 03.02.20) in die Räumlichkeiten des Göttinger Vereins "Neue Chance e.V." im Gotteslager eingedrungen und haben aus einem der Büros einen Wertschrank gestohlen. In dem Behältnis lagerte nach Angaben einer Verantwortlichen u. a. das Bargeld der vom Verein betreuten Menschen. Dabei soll es sich um einen kleineren vierstelligen Geldbetrag gehandelt haben. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Das 2. Fachkommissariat der Polizei Göttingen ermittelt.

Für Hinweise, die zur Ermittlung, Identifizierung und Ergreifung der Täter führen, hat der Verein "Neue Chance e. V." jetzt eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Die Zuerkennung und Verteilung des Betrags erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Die Belohnung ist außerdem ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Personen bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell