Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Versuchter Aufbruch eines Opferstocks

Lathen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 9. und dem 13.06. versucht, den Opferstock der St. Vitus Kirche aufzubrechen. Zwar gelang es ihnen nicht an das Geld zu kommen, dennoch richteten sie einen Schaden in Höhe von etwa 70 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell