Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tiertransport umgekippt

Ratzeburg (ots)

09. Oktober 2019 | Kreis Stormarn - 08.10.2019 Fliegenfelde

Am 08.10.2019, gegen 18:10 Uhr, kam es auf der K 78, in Höhe Fliegenfelde, zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Tiertransport.

Ein 23-jähriger Fahrer wollte mit seinem Lkw Renault mit Anhänger (Transport lebender Tiere - hier Schweine), aus Richtung Dahmsdorf kommend, nach rechts in Fahrtrichtung Fliegenfelde in die K 111 abbiegen. Er hatte sowohl in der Zugmaschine als auch im Anhänger jeweils 80 Schweine geladen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Anhänger beim Abbiegen nach rechts auf die Bankkette und kippte in Folge dessen um. Der Anhänger überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stehen. Das Zugfahrzeug blieb stehen, so dass die darin befindlichen Tiere unversehrt blieben. Die umliegenden Feuerwehren mussten die Tiere aus dem umgekippten Anhänger befreien. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde ein Amtsveterinär zur Begutachtung der Tiere hinzugezogen. Neunundzwanzig Tiere verstarben. Personen wurden bei diesem Unfall nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Die Kreisstraßen K 78 und K 111 mussten für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis ca. 01:15 Uhr voll gesperrt werden.

