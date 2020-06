Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Einbruch in Tankstelle

Surwold (ots)

In der nach zu Montag ist es an der Hauptstraße im Ortsteil Börgerwald zu einem Einbruch in das dortige Tankstellengebäude gekommen. Zwischen 0.30 und 3.30 Uhr schlugen sie die Plexiverglasung einer Zugangstür ein und hatten es anschließend gezielt auf Zigaretten, Alkohol und den Tresor abgesehen. Der Wert des erlangten Diebesgutes wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell