Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Schwein fällt während der Fahrt vom Anhänger

Businsassin leicht verletzt

Groß Reken (ots)

Am Freitagmorgen befuhr ein 57-jähriger Mann aus Schwermbeck gegen 10.10 Uhr mit einem Pkw-Anhänger-Gespann die Dorstener Straße in Richtung Bahnhof-Reken. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen Pferdeanhänger, in dem der 57-Jährige neun Schweine transportierte.

Offenbar war die Heckklappe nicht richtig gesichert - dies fiel herunter und ein Schwein auf die Fahrbahn. Ein nachfolgender Busfahrer bremste voll ab und konnte so ein Überfahren des Tieres verhindern. Infolge des Bremsmanövers rutschte eine 63-jährige Businsassin aus Klein Reken von ihrem Sitz und wurde leicht verletzt. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht notwendig.

Das Schwein konnte wieder eingefangen werden, über etwaige Verletzungen ist nichts bekannt.

