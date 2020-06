Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schwerer Verkehrsunfall + drei Personen verletzt

Blender (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen kam es am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr auf der Landesstraße 203. Eine 74-jährige Autofahrerin war aus Verden in Richtung Blender unterwegs, als sie von der Straße "In der Marsch" in die "Blender Hauptstraße" nach links abbog und nach derzeitigen Erkenntnissen hierbei das in Richtung Verden fahrende Fahrzeuggespann übersah. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß zwischen dem Wagen der 74-Jährigen und dem entgegenkommenden Auto samt Anhänger. Infolgedessen kam das Gespann von der Straße ab und blieb auf einem Feld stehen. Der 53 Jahre alte Fahrer sowie seine Beifahrerin wurden nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Die 74-Jährige blieb nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Alle Personen wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Hierbei wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Die beiden Autos wurden aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bleibt der Einmündungsbereich noch circa 1,5 Stunden vollständig gesperrt.

