Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - 9-Jähriger überfährt improvisierte Sprungschanze mit Rad und stürzt

Karlsruhe (ots)

Ein 9-jähriger Junge stürzte am Donnerstag gegen 20:45 Uhr alleinbeteiligt im Bereich des Rotweges in Östringen von seinem Fahrrad und zog sich schwere Verletzungen zu. Er war auf einem abschüssigen Feldweg unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Rad, nachdem er eine improvisierte Sprungschanze überfahren hatte. Offenbar hatte er die Schanze zuvor mit anderen Kindern aus mehreren Hölzern und einem Brett zusammengebastelt. Zwei Zeuginnen eilten nach dem Sturz zu dem Jungen, übernahmen die Erstversorgung vor Ort und setzten einen Notruf ab. Auch die Eltern des Kindes trafen unmittelbar nach dem Unfall an der Örtlichkeit ein. Der Junge wurde vom eintreffenden Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell