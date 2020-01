POL-MS: Pkw gerät nach Verkehrsunfall in Brand.

Polizei Münster

Am Dienstag, 07.01.20,17:29 Uhr, fuhr ein 59jähriger Pkw-Fahrer die Mondstr. in Richtung Wolbecker Str. Im Verlauf der Fahrt stieß er zunächst mit dem Pkw eines 70jähriger Fahrers zusammen, der die Mondstr. in gleicher Richtung befuhr und nach rechts in den Heinrich-Lersch-Weg abbiegen wollte.

Danach geriet das Fahrzeug an eine Hauswand, fuhr gegen eine Mülltonne, streifte einen Ampelmast und kam schließlich an einer Laterne zum stehen, hierbei geriet das Fahrrzeug in Brand und brannte vollständig aus. Der Fahrzeug wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Für die Unfallaufnahme musste die Mondstraße in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 60 000 EUR. Nach ersten Ermittlungen kann ein Krankheitsfall nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

