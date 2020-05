Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (12.05.2020) zwei 21 und 23 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die beiden Tatverdächtigen sollten gegen 21.30 Uhr am Löwenmarkt von einer zivilen Polizeistreife kontrolliert werden. Als die beiden Männer die Beamten erkannten, ergriffen sie zunächst zu Fuß die Flucht. Den Beamten gelang es, den 23-Jährigen einzuholen und vorläufig festzunehmen. Bei seiner Festnahme schlug der Tatverdächtige um sich und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Während seiner Flucht verlor der 23-Jährige mehrere Stoffbeutel sowie eine Bauchtasche. In den Taschen ließen sich über 60 Gramm Marihuana-Blüten, Haschisch, verschreibungspflichtige Tabletten, über 1.000 Euro Bargeld sowie typische Drogenutensilien finden. Zusätzlich fanden die Beamten in der Bauchtasche den Auswies des noch flüchtigen Komplizen. Beamte trafen den 21-Jährigen an seiner Wohnung an und nahmen auch ihn vorläufig fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weiteres Marihuana, Drogenutensilien und eine Schreckschusswaffe. Die Beamten setzten die beiden Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder auf freien Fuß.

