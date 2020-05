Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Bäckerei und Metzgerei - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag (12.05.2020) in eine Bäckerei sowie in eine Metzgerei an der Bildäckerstraße eingebrochen. Die Täter drückten zwischen 19.30 Uhr und 05.45 Uhr jeweils die Eingangstüren der Geschäfte auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. In der Bäckerei nahmen sie neben Bargeld, auch mehrere Packungen Kaffee und Getränkeflaschen an sich. In der Metzgerei hatten es die Täter offenbar hauptsächlich auf Bargeld abgesehen. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell