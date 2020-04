Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Blumenkübeln - Einbruch in Wohnung

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Blumenkübeln

Fulda - In der Nacht auf Montag (20.04.), gegen 2.15 Uhr, beschädigten Unbekannte die Bepflanzung mehrerer Blumenkübel in der Fuldaer Innenstadt.

Die Täter rissen am Universitätsplatz, in der Bahnhofstraße, in der Robert-Kircher-Straße, am Gemüsemarkt und im Bereich "Unterm Heilig Kreuz" die Blumen aus den Behältnissen und warfen diese auf den Boden.

Dabei entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Die Videoschutzanlage der Stadt Fulda zeigt im tatrelevanten Zeitraum zwei Personen, die sich an mehreren der entsprechenden Örtlichkeiten auffällig verhielten.

Zeugen, die Hinweise zu diesen Personen machen können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnung

Fulda - Unbekannte brachen in der Nacht auf Montag (20.04.) in eine Wohnung in einem Hochhaus in der Adenauerstraße ein. Die Täter traten dazu die Tür ein und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Bargeld in unbekannter Höhe und Spirituosen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

