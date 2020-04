Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Montagmittag (20.04.) zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr, parkte der Fahrer eines Firmenwagens seinen Skoda Octavia aus Walthershausen in der Reckeröder Straße am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug den geparkten Pkw im Bereich der hinteren Stoßstange. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Niederaula - Am Montagmittag (20.04.), gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Fahrer eines Audi A 4 aus Rüsselsheim die Ausfahrt der Autobahn 7 - Niederaula - und bog nach links in die vorfahrtsberechtigte Bundesstraße 62 ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 59-jährigen Fahrers eines Hyundai aus Ludwigsau, welcher die Bundesstraße 62 von Niederjossa kommend in Richtung Niederaula befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, Kehres, VAe

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell