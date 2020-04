Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vier Leichtverletzte bei Unfall in Fulda

Fulda (ots)

Am Montagabend, gegen 17:56 Uhr, ereignete sich in der Sturmiusstraße, Ecke Lindenstraße, ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Eine 62-jährige PKW-Fahrerin aus Künzell befuhr die Sturmiusstraße in Richtung Lindenstraße. Als sie die Lindenstraße überqueren wollte, übersah sie eine vorfahrtberechtigte 18-jährige Audi-Fahrerin aus Fulda, welche aus Richtung Schloßstraße die Lindenstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Neben den beiden Fahrzeugführerinnen wurde jeweils ein Beifahrer in beiden Fahrzeugen, somit insgesamt vier Personen leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 EUR.

