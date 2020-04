Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Diebstahl

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld - Am Freitag (17.04.), zwischen 11:20 Uhr und 13:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Wendeberg" ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt ins Haus. Dieses durchsuchten sie komplett und stahlen nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Einbruch in Kfz-Handel

Bad Hersfeld - Vermutlich im zurückliegenden Monat, kam es zum Diebstahl von mehreren Pkw-Katalysatoren vom Gelände eines Kfz-Handels in der Hünfelder Straße. Die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zum Gelände und stahlen die Kfz-Teile. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Kettensäge gestohlen

Ronshausen - Vermutlich in den zurückliegenden zwei Wochen ereignete sich ein Diebstahl einer Kettensäge der Marke "Stihl MS 260". Der Geschädigte hatte diese in einem Schuppen hinter seinem Wohnhaus in der Kasseler Straße aufbewahrt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 550 Euro.

Einbruch in Kindergarten

Schenklengsfeld - Zwischen Freitag (17.04.) und Samstag (18.04.) brachen Unbekannte in einen Kindergarten in der Eisenacher Straße ein. Die Täter warfen eine Scheibe ein und verschafften sie so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Diese durchsuchten sie und stahlen eine Digitalkamera sowie diverse Kleingegenstände noch nicht genau bekannter Art. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

