Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Blumenkübeln - Diebstahl von Handtasche - Reifen von Auto zerstochen

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Blumenkübeln

Lauterbach - In der Nacht auf Freitag (17.04.) stahlen Unbekannte in der Karlstraße zwei steinerne Blumenkübel, die auf Pfosten in einer Hofeinfahrt abgestellt waren. Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro.

Diebstahl von Handtasche

Lauterbach - Eine unbekannte männliche Person stahl am Samstagmorgen (18.04.), gegen 10 Uhr, auf dem Friedhof in der Gartenstraße die Handtasche einer 82-jährigen Frau aus Lauterbach. Die Frau hatte die Tasche während eines Grabbesuchs auf einer Parkbank abgestellt. Die Lauterbacherin kann den Täter wie folgt beschreiben. Er soll circa 175 cm groß, zwischen 16 und 25 Jahren alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Auf dem Kopf trug er vermutlich eine schwarze Cap mit Punkten. Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen von Auto zerstochen

Wartenberg - Zwischen Samstagmorgen (18.04.) und Sonntagnachmittag (19.04.) zerstachen Unbekannte in der Schillerstraße im Ortsteil Angersbach alle vier Reifen eines grauen Skoda Fabia. Das Auto war unter einem Carport auf einem Privatgrundstück geparkt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Polizeipräsidium Osthessen

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

